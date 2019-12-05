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Протаранившая 12 машин Audi попала на видео после ДТП

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Машина практически не деформировалась.

На видео попала Audi, протаранившая 12 машин на Выборгском шоссе, 6. Не смотря на то, что иномарка получила значительные повреждения, она практически не деформировалась и не потеряла формы.

Массовое ДТП произошло около 10 утра 5 декабря. Автоледи, управляя автомобилем Audi А7, двигалась по второму ряду, а затем столкнулась со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. От удара иномарку отбросило в столб, затем она по касательной задела еще 11 автомобилей.

В результате случившегося пострадали два человека. Травмы средней степени тяжести получила 25-летняя женщина и 42-летний мужчина.  

Ранее мы писали, что на Народного Ополчения в ДТП пострадали водитель и пассажиры Audi.

Видео: Piter.TV

Теги: audi, авария, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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