С октября камеры на ЗСД зафиксировали 260 тысяч превышений скорости

Камеры начали включать поэтапно, но все 12 датчиков заработали только с 24 октября.

С 14 октября 2019 года, с начала эксплуатации камер контроля скорости на ЗСД Госавтоинспекция вынесла более 260 тысяч постановлений о нарушении ПДД. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД.

Камеры начали включать поэтапно, но все 12 датчиков заработали только с 24 октября. В первые десять дней выписали более 15 тысяч постановление, во вторые десять дней – более 100 тысяч.

Однако, как отметили в ГИБДД, камеры заметно снижают нарушения скоростного режима на Западном скоростном диаметре. Сейчас камеры фиксируют скорость в конкретном месте, но потом будет фиксироваться и средняя скорость.

Петербургские водители стали реже нарушать ПДД.

Фото: Piter.TV