Петербургские водители стали реже нарушать ПДД

В Петербурге в этом году количество автомобилей превысило 2 миллиона, но число ДТП, по сравнению с прошлым годом, значительно снизилось.

В Петербурге снизилось число нарушений правил дорожного движения. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Александр Беглов.

В Петербурге в этом году количество автомобилей превысило 2 миллиона, но число ДТП, по сравнению с прошлым годом, значительно снизилось. Также, по прогнозам аналитиков, с открытием трассы М-11 увеличится число машин на ЗСД и КАД. В связи с этим на трассах будут устанавливать дополнительные камеры для фиксации нарушений.

Также до 8 декабря будут установлены специальные знаки, которые будут информировать о режиме зимней уборки города.

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