Инспекция рассказал о самых опасных и спокойных промежутках времени на дорогах.

В ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы. В статистических материалах сообщается, что чаще всего ДТП в России происходят в период с 17 до 19 часов по пятницам и субботам. В начала текущего года на дорогах страны Госавтоинспекция зафиксировала более девяти тысяч транспортных инцидентов. Этот показатель на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Почти 35 процентов от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693 случаев) и субботу (1 442 случаев). В остальные дни недели доля автомобильных аварий не превышает 15 процентов. В ГИБДД отметили, что по статистике чаще всего смертельные ДТП происходят в пятницу, субботу и воскресенье. По сравнению с прошлым годом число погибших в авариях по пятницам упало на 12 процентов. Однако при этом число смертей на дорогах по воскресеньям увеличилось на 30 процентов.

Чаще всего травмируются на дорогах люди в пятницу и субботу (по 2 251 и 2 006 случаев соответственно). Для водителей наиболее опасное время - с 17 до 19 часов. В этот промежуток времени произошло от 658 до 696 автоаварий. Самым спокойным временем в ГИБДД считают с трех до шести часов утра. В это время происходит только три процента от всех ДТП.

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Фото: Piter.tv