В ГД призвали WhatsApp* готовиться к уходу с российского рынка

Депутаты и Кремль объяснили перспективы работы мессенджера в России.

WhatsApp* следует начать готовиться к уходу с российского рынка, так как мессенджер с "большой долей вероятности" подпадет под ограничительные меры. Такое мнение выразил через социальные сети первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин. Законодатель из нижней палаты парламента отметил, что претендентом на долю WhatsApp" станет отечественный национальный мессенджер Max.

Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее. Антон Горелкин, депутат ГД РФ

Присутствие мессенджера WhatsApp в цифровом пространстве России является брешью в национальной безопасности России, считает еще один депутат Антон Немкин. Федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" и член комитета член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи указал, что именно поэтому мессенджер включен в список программ из недружественных юрисдикций и его уход из страны - просто вопрос времени. В администрации при президенте Владимире Путине заметили, что WhatsApp* в целом является самым популярным сервисом во многих странах и в том числе в России.

По популярности это сервис №1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp* и Telegram.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости