В Фукусиме произошел взрыв, в котором пострадали 11 человек

Ударная волна разрушила здание.

В японской префектуре Фукусима произошел взрыв. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NHK. В СМИ заявили, что в результате трагедии пострадало не менее 11 человек. Среди них - сотрудники банка и посетители.

На данный момент известно, что из-за ударной волны разрушилось здание на территории города Корияма. Волна затронула и соседние постройки. От самого дома остался только остов. По предварительным сведениям, причиной взрыва могла стать утечка газа в ресторане.

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Видео: nhk.or.jp