В Forbes заявили о новом миллиардере из России

Он должен появиться в самое ближайшее время.

Российская версия зарубежного издания Forbes предсказала, что в РФ в ближайшее время может появиться новый миллиардер. Им может стать основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. Его компания смогла привлечь новые источники финансирования, из-за чего ее оценка должна увеличиться до $6 млрд. Состояние самого Сторонского должно увеличиться до $1,6 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes. Об этом сообщается в журнале. Потанин является владелецем холдинга "Интеррос". Отмечается, что за последний год его состояние оценивается в $30,2 млрд.