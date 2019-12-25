По оценке Bloomberg, у него сейчас $30,2 млрд.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Владимир Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes. Об этом сообщается в журнале.

Потанин является владелецем холдинга "Интеррос". Отмечается, что за последний день он заработал $461 млн. Известно, что в минувшем, 2019 году, состояние Потанина оценивалось всего в $18,1 млрд. В настоящий момент состояние владельца холдинга равняется $30,2 млрд.

В этом году Потанин обошел совладельца НОВАТЭКа Леонид Михельсон, возглавившего в 2019 году российскую часть рейтинга Forbes.

Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия потеряла миллионы долларов из-за налогового манёвра России.