В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что Владимир Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes. Об этом сообщается в журнале.
Потанин является владелецем холдинга "Интеррос". Отмечается, что за последний день он заработал $461 млн. Известно, что в минувшем, 2019 году, состояние Потанина оценивалось всего в $18,1 млрд. В настоящий момент состояние владельца холдинга равняется $30,2 млрд.
В этом году Потанин обошел совладельца НОВАТЭКа Леонид Михельсон, возглавившего в 2019 году российскую часть рейтинга Forbes.
Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия потеряла миллионы долларов из-за налогового манёвра России.
Обсуждение ( 0 )