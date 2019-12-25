"Не представляет ценности": в Фонде капремонта рассказали о сбитой лепнине на Восстания, 15

Piter.TV получил от организации ответ на беспокойство местных жителей.

Сбитая с дома №15 по улице Восстания лепнина, за которую так переживали местные жители и градозащитники, не представляет никакой исторической ценности. Об этом Piter.TV рассказали в петербурсгском Фонде капитального ремонта.

В Фонде заявили, что сам дом №15 не является объектом культурного наследия, хоть фасад изобилует лепными и архитектурными элементами. Сейчас, в ходе разрешенных и утвержденных КГА работ на фасаде, поверхность отбивают и расчищают, а также ремонтируют сами архитектурные элементы. Лепной декор, рассказали в Фонде, воссоздают, если такая возможность есть. Если лепнина совсем плоха, то ее демонтируют и после заменяют на аналогичный декор из современного материала.

На данном адресе было обнаружено, что часть исторической лепнины ранее, предположительно в советском периоде, была заменена на низкокачественные цементные аналоги и не представляет исторической ценности. Нахождение подобных украшений на лицевой части фасада недопустимо и они подлежат демонтажу. Причем, видно, что эти элементы декора уже пытались рихтовать неоднократно, дабы привести в надлежащий вид. Фонд капремонта

Около 50% сбитой советской псевдолепнины пообещали восстановить – специалисты уже подготовили шаблоны.

Ранее мы рассказывали, что жители дома Шульгина пожаловались на нарисованную плитку на фасаде.

Фото: Фонд капитального ремонта