Петербуржцы забили тревогу из-за сбитой лепнины на Восстания, 15

Градозащитники возмутились капитальным ремонтом фасадов дома на Восстания, 15. Недовольство активистов вызвано сбиванием всей старинной лепнины. Особенно их возмутило то, что элементы лепнины были разбросаны по тротуару и проезжей части.
Мне кажется, что сбивание лепнины, которая пережила все это время с 19-го века, когда дом был построен, не совсем корректно, и такой объем замены лепнины в охранной зоне, в центре Петербурга не совсем легитимно.
Екатерина Блатова, активист
Однако эксперты считают, что компания ООО "ПСК Реконструкция" занимается реставрацией правильно.
Там, скорее всего, были какие-то дефекты, которые были учтены проектной документацией, для того, чтобы сделать каике-то новые элементы, надо было все сбить и установить новые. Это, в принципе, нормальная практика, что когда имеется дефект на фасаде в виде трещин штукатурки, плюс с учетом нашего климата и погоды, гипс оказывается не таким долговечным материалом и там могут, за счет длительного воздействия агрессивной среды, образовываться какие-то химические реакции, которые будут разрушать гипс, то это одна из таких методик.
Анатолий Кузнецов, инженер-строитель
Если гипс не может жить больше 150 лет, сколько вот он здесь находится, то главное – это информировать людей, что бы не было таких недопониманий. Потому что в диалоге всегда все проясняется.
Екатерина Блатова, активист
Окончание капитального ремонта фасадов планируется 15 октября этого года.
Видео: Piter.TV
Фото: Piter.TV \ vk.com/voopiik_spb
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