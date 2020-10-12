Петербуржцы забили тревогу из-за сбитой лепнины на Восстания, 15

Однако эксперты в области строительства и реставрации считают, что ничего страшного в этом нет.

Градозащитники возмутились капитальным ремонтом фасадов дома на Восстания, 15. Недовольство активистов вызвано сбиванием всей старинной лепнины. Особенно их возмутило то, что элементы лепнины были разбросаны по тротуару и проезжей части.

Мне кажется, что сбивание лепнины, которая пережила все это время с 19-го века, когда дом был построен, не совсем корректно, и такой объем замены лепнины в охранной зоне, в центре Петербурга не совсем легитимно. Екатерина Блатова, активист

Однако эксперты считают, что компания ООО "ПСК Реконструкция" занимается реставрацией правильно.

Там, скорее всего, были какие-то дефекты, которые были учтены проектной документацией, для того, чтобы сделать каике-то новые элементы, надо было все сбить и установить новые. Это, в принципе, нормальная практика, что когда имеется дефект на фасаде в виде трещин штукатурки, плюс с учетом нашего климата и погоды, гипс оказывается не таким долговечным материалом и там могут, за счет длительного воздействия агрессивной среды, образовываться какие-то химические реакции, которые будут разрушать гипс, то это одна из таких методик. Анатолий Кузнецов, инженер-строитель

Если гипс не может жить больше 150 лет, сколько вот он здесь находится, то главное – это информировать людей, что бы не было таких недопониманий. Потому что в диалоге всегда все проясняется. Екатерина Блатова, активист

Окончание капитального ремонта фасадов планируется 15 октября этого года.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV \ vk.com/voopiik_spb