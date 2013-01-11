В Финском заливе вводят запрет на вылов рыбы с 20 мая

В Финском заливе с 20 мая по 30 июня нельзя вылавливать судака и леща, а также круглодично лосося атлантического, кумжи и осётра атлантического.

Стало известно, что с 20 мая вводится запрет на вылов некоторых видов рыбы в акваториях Петербурга и Ленобласти. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по городу и области.

В Финском заливе с 20 мая по 30 июня нельзя вылавливать судака и леща, а также круглодично лосося атлантического, кумжи и осётра атлантического.

За вылов одной семги штраф составляет 13 675 тыс. рублей, за кумжу — 5128 рублей, за сига — 4572 рубля, а за судака — 3305 рублей. При этом вес рыбы не имеет значения.

Инспекторы уже оштрафовали 240 нарушителей и выписали им штраф на сумму порядка 500 тыс. рублей. У браконьеров и рыбаков-любителей изъяли 50 кг рыбы, а также 1700 метров сетей.

Ранее мы писали, что в Пушкинском районе Петербурга поймали браконьера. Любого человека с ружьем автоматически считают нарушителем.

Фото: pixabay

