Сотрудники водной полиции Петербурга возбудили 15 уголовных дел в отношении браконьеров

Также было возбуждено 625 административных дел о браконьерстве.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поделились с Piter.tv итогами работы по защите водных биоресурсов от фактов браконьерства за прошлый год.

Оперативники проводили рейды, доводили до граждан информацию профилактического характера об ограничениях и запретах на вылов рыбы, установленных Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

В результате предпринятых мер было возбуждено 15 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов" и 625 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.17 и 8.37 КоАП РФ, в отношении граждан, нарушивших правила рыболовства.

У рыбаков изъяли более 500 кг незаконно выловленной рыбы, более 1 км сетей, 7 иных запрещенных орудий лова, а также 12 плавательных средств.

В прошлом году браконьеры ловили корюшку, кумжу, сиг, ряпушку, щуку и другую рыбу. Чаще всего для лова используют сети. За нарушение законодательства грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: пресс-службa Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте