По данным синоптиков, сегодня Петербург попал под влияние антициклона. Благодаря ему столбики термометров поднялись до +29 градусов.

В воскресенье, 4 июля, в Финском заливе вода прогрелась до +21 градуса. Об этом сообщает FlashNord.

По данным синоптиков, сегодня Петербург попал под влияние антициклона. Благодаря ему столбики термометров поднялись до +29 градусов.

Недавно мы писали, что сегодня в городе будет малооблачно и сухо. Осадков синоптик не прогнозирует. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов, тем временем в Ленобласти потеплеет до +25...+30 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 763 мм рт. ст.

Ранее Piter.tv сообщал, что посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" вывели на улицу.

Фото: Piter.tv