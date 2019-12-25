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В Финском заливе вода прогрелась до +21 градуса
Сегодня, 16:51
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В Финском заливе вода прогрелась до +21 градуса

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По данным синоптиков, сегодня Петербург попал под влияние антициклона. Благодаря ему столбики термометров поднялись до +29 градусов. 

В воскресенье, 4 июля, в Финском заливе вода прогрелась до +21 градуса. Об этом сообщает FlashNord. 

По данным синоптиков, сегодня Петербург попал под влияние антициклона. Благодаря ему столбики термометров поднялись до +29 градусов. 

Недавно мы писали, что сегодня в городе будет малооблачно и сухо. Осадков синоптик не прогнозирует. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов, тем временем в Ленобласти потеплеет до +25...+30 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 763 мм рт. ст. 

Ранее Piter.tv сообщал, что посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" вывели на улицу.

Фото: Piter.tv 

Теги: погода, финский залив
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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