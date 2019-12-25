Сегодня в Петербурге будет солнечный и аномально жаркий день

Температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов.

В воскресенье, 4 июля, погода продолжит радовать петербуржцев теплом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за влияния антициклона в городе будет малооблачно и сухо. Осадков синоптик не прогнозирует. Столбики термометров покажут +27...+29 градусов, тем временем в Ленобласти потеплеет до +25...+30 градусов. Подует восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление превысит норму и составит 763 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv подготовили подборку мероприятий на выходные 3 и 4 июля. Петербуржцы и жители Ленобласти смогут посетить Соседский фестиваль, экскурсию с краеведом Ольгой Волковой и арт-медитацию "Сад культуры. Новое краеведение".

Фото: pixabay