Посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" вывели на улицу

Эвакуацию провели по техническим причинам.

Посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" попросили в срочном порядке покинуть комплекс. Об этом Piter.tv сообщили свидетели события.

По громкой связи объявили, что любителям шопинга срочно нужно покинуть магазины и выйти на улицу. Точную причину пока что не назвали. По словам очевидцев, администрация не пояснила необходимость меры, сославшись на "технические неполадки".

Горожане хотят уехать, но образовалась серьезная пробка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сегодня горели Усачевские бани. В социальный сетях пожар назвали "римской парной". Из посетителей никто не пострадал.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург