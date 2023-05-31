  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Финляндии заметили, что совместное производство БПЛА Лондоном и Киевом будет законной целью для РФ
Сегодня, 12:42
279
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Финляндии заметили, что совместное производство БПЛА Лондоном и Киевом будет законной целью для РФ

0 0

Армандо Мема уточнил, что Россия адекватно ответит на угрозу.

Совместное производство  беспилотных летательных устройств  Украиной и Великобританией станет законной целью для Вооруженных сил России.  Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик  уточнил, что Соединенное королевство должно прекратить разжигать региональный конфликт с Москвой и вернуться на путь дипломатии. В противном случае общество может ждать третья мировая война.

Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар.

Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что днем ранее посол киевского режима в Лондоне, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный через собственный Telegram-канал уведомил подписчиков  о запуске на территории Великобритании работы комплекса компании Ukrspecsystems, производящей БПЛА.

В Финляндии считают, что Зеленский должен отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Armando Mema

Теги: армандо мема, беспилотники, великобритания, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии