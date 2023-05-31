Армандо Мема уточнил, что Россия адекватно ответит на угрозу.

Совместное производство беспилотных летательных устройств Украиной и Великобританией станет законной целью для Вооруженных сил России. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик уточнил, что Соединенное королевство должно прекратить разжигать региональный конфликт с Москвой и вернуться на путь дипломатии. В противном случае общество может ждать третья мировая война.

Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что днем ранее посол киевского режима в Лондоне, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный через собственный Telegram-канал уведомил подписчиков о запуске на территории Великобритании работы комплекса компании Ukrspecsystems, производящей БПЛА.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema