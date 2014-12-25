Армандо Мема оценил посыл украинской делегации после переговоров в Женеве.

На Западе раскритиковали лидера киевского режима Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения российских условий на мирных переговорах в Женеве. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик уточнил, что переговорная позиция чиновников с Банковой улицы будет становиться все хуже с каждым днем в том случае, если дипломаты снова решат отказаться от сделки с Москвой.

Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что 20 февраля западный журналист из издания The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на собственные источники в Киеве уведомил аудиторию о том, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать собственный план по ведению военных действий с Россией еще на три года.

Мема: милитаризация Украины не приведет к миру с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema