  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Финляндии считают, что Зеленский должен отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным
Сегодня, 16:18
231
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Финляндии считают, что Зеленский должен отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным

0 0

Армандо Мема оценил посыл украинской делегации после переговоров в Женеве.

На Западе раскритиковали лидера киевского режима Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения российских условий на мирных переговорах в Женеве.  Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик  уточнил, что переговорная позиция чиновников с Банковой улицы будет становиться все хуже с каждым днем в том случае, если дипломаты снова решат отказаться от сделки с Москвой.

Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке.

Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что 20 февраля западный журналист из издания The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на собственные источники в Киеве уведомил аудиторию о том, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать собственный план по ведению военных действий с Россией еще на три года.

Мема: милитаризация Украины не приведет к миру с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) /  Armando Mema

Теги: армандо мема, владимир зеленский, встреча путина и зеленского, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии