В Финляндии недовольны новыми объявлениями Запада о военной помощи Украине.

накачка оружием Вооруженных сил Украины странами-членами НАТО не приблизит завершение регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик заметил, что для того, чтобы европейский регион изменил собственную позицию по урегулированию украинского кризиса, требуется американское вмешательство и давление.

План сделать Украину самой вооруженной страной продолжается, и в ближайшее время мира не будет. НАТО хочет продолжать свою инициативу по сдерживанию России, ради этого сделав из Украины военную державу. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что 12 февраля министр обороны Великборитании Джон Хили сообщил о том, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились направить еще 35 миллиардов долларов в адрес киевсокого режима.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema