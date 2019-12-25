Местные СМИ рассказали о статистике по преступлениям на основе этнической ненависти и расизма.

Кличество преступлений, совершаемых на почве ненависти в Финляндии, достигло рекордно высокого уровня. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из телеканала Yle со ссылкой на доклад от местных правоохранительных органов. В СМИ заметили, что чаще всего криминальные эпизоды связаны с нападением на россиян, эстонцев и граждан других бывших республик Советского Союза. Известно, что в сравнении с показателями 2024 года, число преступлений в отношении русских граждан выросло.

Если не брать в расчёт коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения пострадавших, то наиболее распространёнными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в бывшем СССР... материалтелевещателя Yle

Напомним, что в 2024 году финская полиция зарегистрировала более 1,8 тысячи предполагаемых преступлений на почве ненависти. Этот показатель на 13 процентов больше, чем фиксировался в 2023 году. Как пишет местный телерадиовещатель, злодеяния в основном связаны со словесными оскорблениями и угрозами. Второе место в антирейтинге по распространённости занимают атаки на людей. Основным мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Порядка 70 процентов сообщений от жертв были связаны с предполагаемыми преступлениями, мотив которых связан с этнической или национальной принадлежностью. На почве расовой ненависти больше других подвергались опасности граждане Сирии. Среди истцов по таким делам граждане России расположились на седьмом месте, а украинцы - на восьмой позиции.

Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией.

Фото: pxhere.com