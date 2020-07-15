В Финляндии призвали ЕС выбрать представителя для прямого диалога с Россией

Парламентарий Йоханнес Коскинен поддержал инициативу экс-президента Саули Ниинистё.

Европе следует выбрать собственного представителя для прямого диалога с Россией по решению украинского кризиса. Соответствующее заявление журналистам из газеты Ilta-Sanomat сделал местный председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен. Таким образом он прокомментировал слова бывшего президента Саули Ниинистё, который в понедельник, 10 ноября, заявил о том, что коллективному Брюсселю нужно вести прямой диалог с Москвой по примеру американского президента-республиканца Дональда Трампа.

Было бы хорошо иметь такой прямой контакт со стороны коалиции желающих. Йоханнес Коскинен, политик из Финляндии

Депутат при этом не сообщил, кто из европейских политических лидеров подошел бы на эту роль. По его словам, требуется собрать мнения экспертов о том, какой человек мог бы стать посредником общей позиции по теме. Ранее официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков заявил 12 октября, что европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров.

Фото: pxhere.com