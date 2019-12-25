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В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией
Сегодня, 11:09
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lesjasap

В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией

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Финский посол в Москве объяснил, что эпидемиологическая обстановка не позволяет пустить туристов в страну.

В Финляндии считают, что еще рано открывать государственные границы с Россией. Об этом в интервью для "Коммерсанта" рассказал финский посол в Москве Микко Хаутала. Чиновник объяснил, что на данный момент не следует принимать решение о восстановлении туризма. 

Сокращение турпотока приведет к большим потерям, и поверьте мне, финны уже давно хотят увидеть наших российских гостей. Но понятно, что пока рано открывать границы из-за ситуации с коронавирусом

Микко Хаутала, финский посол в Москве

Чиновник добавил, что открывать границу нет смысла также из-за того, что вторая сторона держит ее закрытой. Хаутала напомнил, что внутри Евросоюза происходит "аккуратное снятие ограничений" на поездки. В настоящее время процесс переговоров по открытию внешних границ ЕС только начался.

Стало известно, когда откроют границы между Белоруссией и Россией.

Теги: микко хаутала, открытие границ, посол, туризм, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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