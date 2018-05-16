В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) опубликовал видео на русском языке, в котором граждан призвали привиться от коронавируса. Ролик появился на страницах учреждения в соцсетях.
Главврач THL Ханна Нохинек рассказывает об эффективности и безопасности вакцины. Специалист делает акцент прежде всего на молодых людях. Главный врач отмечает, что молодежь переносит COVID-19 легче, однако это касается не всех случаев.
Таким образом THL хотел обратиться к иноязычным жителям Финляндии. Ролик был переведен на русский, арабский, эстонский, английский, сомалийский и курдский языки.
Российские вакцины в Финляндии пока не одобрены. Въезд россиян на территорию соседнего государства ограничен.
Видео: Facebook / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
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