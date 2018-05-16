В Финляндии призвали русскоязычных сделать прививку от COVID-19

Акцент был сделан на вакцинации молодежи.

Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) опубликовал видео на русском языке, в котором граждан призвали привиться от коронавируса. Ролик появился на страницах учреждения в соцсетях.

Главврач THL Ханна Нохинек рассказывает об эффективности и безопасности вакцины. Специалист делает акцент прежде всего на молодых людях. Главный врач отмечает, что молодежь переносит COVID-19 легче, однако это касается не всех случаев.

Таким образом THL хотел обратиться к иноязычным жителям Финляндии. Ролик был переведен на русский, арабский, эстонский, английский, сомалийский и курдский языки.

Российские вакцины в Финляндии пока не одобрены. Въезд россиян на территорию соседнего государства ограничен.

Видео: Facebook / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL