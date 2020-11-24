В Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург

Часть граждан заболели повторно.

В Финляндии возросло количество заболевших коронавирусом болельщиков после Евро-2020 в Петербурге по сравнению с теми данными, которые публиковались ранее. Об этом сообщили в Минздраве Финляндии.

На родину из Петербурга коронавирус привез 481 человек. Из них 165 заболели повторно. Последний матч сборной Финляндии в рамках Евро-2020 в Петербурге прошел 21 июня. Напомним, что инкубационный период может составлять до 14 дней. По словам главврача Боткинской больницы, при штамме "Дальта" он может сократиться до 5 дней.

За последние сутки в Финляндии выявили 258 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV