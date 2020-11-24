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В Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург
Сегодня, 14:36
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В Финляндии почти 500 человек заболели после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург

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Часть граждан заболели повторно.

В Финляндии возросло количество заболевших коронавирусом болельщиков после Евро-2020 в Петербурге по сравнению с теми данными, которые публиковались ранее. Об этом сообщили в Минздраве Финляндии.

На родину из Петербурга коронавирус привез 481 человек. Из них 165 заболели повторно. Последний матч сборной Финляндии в рамках Евро-2020 в Петербурге прошел 21 июня. Напомним, что инкубационный период может составлять до 14 дней. По словам главврача Боткинской больницы, при штамме "Дальта" он может сократиться до 5 дней. 

За последние сутки в Финляндии выявили 258 новых случаев заболевания COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: болельщики, евро-2020, финляндия
Категории: Мировые новости, Новости СПб, Лента новостей,

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