В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

Lively Sentry 25 пройдут в период с 27 ноября по 4 декабря.

Военные учения на территории Финляндии с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники начинаются в четверг, 26 ноября. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники местного министерства по обороне. Известно, что в том числе маневры будут проходить в области, которая находится вблизи с российской государственной границей.

Мроприятия получили название Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря 2025 года. По сведениям от Сухопутных сил Финляндии, среди бойцов будут задействованы представители гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиационного крыла и пограничной охраны. Среди боевой техники указаны бронированные машины, вертолеты MD500, истребители и беспилотные летательные аппараты. Тренировки запланированы в таких областях, как Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией Кюменлааксо.

Фото: pxhere.com