В Финляндии на границе с Россией выявили британский штамм коронавируса

В Финляндии на границе с Россией выявили первый случай британского штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Kouvolan Sanomat.
По информации источника, первый носитель инфекции был подтвержден во время рождественских праздников в районе Кюменлааксо, рядом с Выборгом. Пациент прибыл из Великобритании, где подхватил новый штамм COVID-19. Медицинский округ района начал отслеживать цепочки заражения с целью остановить распространение.
На сегодняшний день в Финляндии зарегистрировано 34 977 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, почему так заразен "британский" штамм COVID-19.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все