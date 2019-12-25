В Финляндии на границе с Россией выявили британский штамм коронавируса

Пациент прибыл из Великобритании, где подхватил новый тип инфекции.

В Финляндии на границе с Россией выявили первый случай британского штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Kouvolan Sanomat.

По информации источника, первый носитель инфекции был подтвержден во время рождественских праздников в районе Кюменлааксо, рядом с Выборгом. Пациент прибыл из Великобритании, где подхватил новый штамм COVID-19. Медицинский округ района начал отслеживать цепочки заражения с целью остановить распространение.

На сегодняшний день в Финляндии зарегистрировано 34 977 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, почему так заразен "британский" штамм COVID-19.

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