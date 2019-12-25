В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны

Планы будут обсуждаться на встрече глав Минобороны НАТО в феврале следующего года.

Финляндия предложит союзникам по Североатлантическому военному альянсу разместить на своей территории подразделение системы командования НАТО с общей численностью около 50 человек. Соответствующими данными с аудиторией поделились сотрудники пресс-службы местного министерства по обороне со ссылкой на главу ведомства Антти Хяккянена. Западные специалисты рассказали, что задача нового подразделения будет заключаться в том, что оно предоставит европейской стране системы связи и данные, необходимые в поддержании управления силами блока в Финляндии, а если появится такая необходимость, то и на всем пространстве НАТО.

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия предложит НАТО разместить подразделение системы командования на своей территории. сообщение от Минобороны Финляндии

По словам Антти Хяккянена, решения властями из Хельсинки и НАТО еще не приняты. Обсуждения будут проведены на рабочей встрече между минмстрами оборонных ведомств стран-членов НАТО в феврале 2026 года.

Стубб: после переговоров США и Украины остаются нерешенными важные вопросы.

Фото: pxhere.com