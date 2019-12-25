Президент Финляндии утром 24 ноября позвонил украинскому коллеге.

После двусторонних американо-украинских переговоров в Женеве по-прежнему остаются нерешенными важные вопросы относительно мирного урегулирования кризисной ситуации. Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александер Стубб в социальных сетях. Иностранный политик из Хельсинки заметил, что страна приветствует прогресс, достигнутый в ходе общения между делегациями из Вашингтона и Киева. Однако он уточнил, что любой спорный момент, находящийся в компетенции НАТО и Европейского союза, будет решаться сторонами в отдельном порядке. Александр Стубб добавил, что утром переговорил с коллегой Владимиром Зеленским.

Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы. Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке. Александр Стубб, президент Финляндии

Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии.

Фото: X* (* - нежелательная организация на территории России) / Александр Стубб