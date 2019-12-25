Генерал ФСБ рассказал о главных угрозах безопасности РФ в 2022 году

Экономические проблемы могут привести к всплеску недовольства и поиску виноватых.

Главными угрозами безопасности Росси в следующем году являются экономические проблемы. Об этом в интервью с интернет-издание "Лента.ру" завил генерал Федеральной службы безопасности в запасе Александр Михайлов.

По его мнению, повышение уровня цен негативно влияет на общественные настроения, которые в свою очередь приведут к всплеску недовольства и поиску виноватых.

Именно из них вытекают радикальные и протестные настроения в обществе. И именно проблемы в экономике множат число предателей и шпионов. Александр Михайлов, генерал ФСБ РФ в запасе

Он также выразил уверенность, что в грядущем году вырастет число преступления, связанных с цифровыми технологиями и кибермошенничеством.

Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с вице-премьерами назвал главных врагов государства. По мнению главы государства, таковыми являются бедность значительной части населения, а также проблемы в сфере здравоохранения, образования и развития инфраструктуры. Основной задачей правительства Путин считает повышение уровня и качества жизни граждан страны.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин обозначил основные проблемы России в грядущем году.

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