Путин назвал главных врагов России

Президент рассказал об основных задачах, стоящих перед российским государством.

Российский президент Владимир Путин назвал главных врагов страны. По мнению главы государства, следует обратить внимание на вопросы бедности значительной части населения, проблемы в сфере здравоохранения, образования и развития инфраструктуры. Такое заявление спикер сделал во время общения с вице-премьерами РФ.

После оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера государства, в России есть много вещей, над которыми следует работать. Основной задачей правительства Владимир Путин считает повышение уровня и качества жизни россиян.

Песков: Путин и Лукашенко поднимали вопрос расширения НАТО на Украину.

Фото: Kremlin.ru