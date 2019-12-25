Володин обозначил основные проблемы России в 2022 году

Главный вызов следующего года – коронавирус, считает спикер ГД.

Преодоление бедности населения и борьба с COVID-19 являются главными вызовами для России в грядущем году. Об этом заявил ТАСС спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, у России "предостаточно" вызовов и на международном уровне. Среди таковых – закрепление отношений с другими государствами.

Конечно, главный вызов 2022 года – коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Вячеслав Володин, спикер ГД

Он отметил, что считает внешнюю политику Российской Федерации "достаточно эффективной". Володин выразил уверенность, будь она во времена Советского Союза на таком уровне как сейчас – "многих проблем удалось бы избежать".

Ранее в Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми.

Фото: kremlin.ru