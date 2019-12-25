В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми

В Государственную думу внесен законопроект о ежемесячной выплате семьям с детьми. Депутаты от партии "Справедливая Россия – За правду" предлагают выплачивать по десять тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Проект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы отмечают, право на получение пособия имеют все члены семьи, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории данного государства.
Предлагается ввести эту норму в действие в начале следующего года. Общий объем средств на "семейные выплаты" 60 миллионам россиянам справедливоросы оценивают в 7,2 триллиона рублей в год.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки.
Фото: pixabay.com
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