В ФРС заявили о еще слишком высоком уровне инфляции в США

Джером Пауэлл рассказал о мониторинге за обстановкой.

Уровень американской инфляции остается по-прежнему слишком высоким, но при этом его снижение на постоянной основе не гарантировано. Соответствующее заявление сделал на брифинге с журналистами в Вашингтоне по результатам двухдневного заседания профильного комитета по операциям на открытом рынке председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Чиновник пояснил, что ситуация с самой инфляция до сих пор остается неопределенной.

Инфляция все еще слишком высока, продолжающийся прогресс и ее снижение не гарантированы, и дальнейшее продвижение неясно. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Иностранный эксперт заметил, что руководство ФРС оставит денежно-кредитную политику в прежнем ужесточенном состоянии. Это решение будет действовать до того момента, пока не будет уверенности в том, что Вашингтон движется к целевому показателю в два процента. По мнению Джерома Пауэлла, на этот процесс потребуется определенное время.

Руководство ФРС США не исключило возможность дальнейшего повышения ставки.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve