Руководство ФРС США не исключило возможность дальнейшего повышения ставки

Джером Пауэлл оценил решения ФРС по вопросу инфляции в США.

Сотрудники руководящего комитета по открытому рынку американской Федеральной резервной системы, выполняющей функции государственного финансового регулятора, не исключают возможности дальнейшего повышения процентной ставки и изучают вопрос, достаточно ли на текущий момент высок нынешний показатель. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный председатель ФРС Джером Пауэлл. Он выступил по результатам двухдневного заседания профильного комитета по операциям на открытом рынке.

Участники комитета не обозначили дополнительные повышения ставки, которые мы считаем вероятными. <...> Но они также не стали исключать возможность дальнейших повышений. Это действительно то, что мы рассматривали. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Иностранец заметил, что ФРС начнет снижать ставку задолго до достижения целевого показателя инфляции в два процента. Причиной такого решения он назвал то, что невозможно переборщить с этим показателем, так как в противном случае "станет слишком поздно". Председатель отказался сообщить СМИ, при каком уровне инфляции ФРС начнет снижать ставку.

Глава ФРС США допустил и повышение ключевой ставки в сентябре, и ее сохранение.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve