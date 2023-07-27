Глава ФРС США допустил и повышение ключевой ставки в сентябре, и ее сохранение

Джером Пауэлл рассказал о том, что решен е будет приниматься исходя из экономических показателей в стране.

Американская Федеральная резервная система может на предстоящем в сентябре очередном заседании своего руководящего состава будет обсуждать вопрос о том, как вновь повысить ключевую процентную ставку или оставить ее без изменений. Соответствующее заявление на на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне руководитель Федеральной резервной системы, выполняющей функции Центрального банка страны, Джером Пауэлл.

Я бы сказал: разумеется, возможно, что мы опять повысим ставку на сентябрьском заседании, если [статистические] данные будут это оправдывать. И я бы также сказал: возможно и то, что мы можем решить на этом заседании обойтись без изменений. Джером Пауэлл, глава ФРС

Ранеет ФРС объявила по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания совета директоров финансовой структуры, выполняющей обязанности Центрального банка страны, о повышении базовой ставки до 5,25—5,5% годовых.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve