ФРС США повысила базовую процентную ставку до 5,25—5,5% годовых

Джером Пауэлл рассказал о реакции FOMC на ситуацию в США.

Американская Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка страны, по результатам июльского заседания совета директоров повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%. Об этом рассказал на пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне глава ФРС Джером Пауэлл. Председатель пояснил, что специалисты не считают целесообразным снижение показателя ставки в текущем году.

Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%. Джером Пауэлл, глава ФРС

В финансовом регуляторе не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. Вопрос регулярно поднимается в связи с изучением степени дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Страна сможет вернуться к инфляционному показателю в два процента, когда профильный комитет примет во внимание совокупное ужесточение ДКП, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия. Пока что же эксперты намерены продолжать сокращать запасы в казначейских ценных бумагах, а также долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными.

Глава ФРС заявил, что США придется повышать базовую ставку в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve