Глава ФРС заявил, что США придется повышать базовую ставку в 2023 году

Джером Пауэлл рассказал о ситуации с инфляцией.

Америкнаская Федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка страны, вероятно, будет вынуждена повышать базовую процентную ставку в текущем году. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании профильного комитета по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса США сделал глава ФРС Джером Пауэлл. Эксперт уточнил, что следует обратить внимание на вы сокие показатели инфляционных процессов и сложностях с рынком труда. Специалист уточнил, что практически все члены FOMC заметили, что придется повышать ключевую ставку до конца 2023 года.

Учитывая заметно превышающую наш долгосрочный целевой показатель в 2% инфляции, а также тяжелое положение на рынке труда, комитет FOMC (по операциям на открытом рынке) существенно ужесточил нашу монетарную политику. Джером Пауэлл, глава ФРС

Джером Пауэлл полагает, что на прошлой неделе регулятор США принял решение пока не повышать базовую ставку ради того, чтобы собрать дополнительную информацию и проанализировать возможные последствия уже принятых ранее регулирующих мер в сфере монетарной политики.

Глава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страны.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television