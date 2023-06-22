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Глава ФРС США заявил о заметном замедлении экономики страны

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Джером Пауэлл оценил состояние экономики США.

Рост американской экономической системы  прошлом году существенно замедлился, а темпы прироста основных показателей в 2023 году остаются скромными. Соответствующее заявление сделал председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Чиновник выступил перед местными законодателями в профильном комитете по финансовым услугам Палаты  представителей Конгресса США. Эксперт из регулятора, выполняющего функции Центробанка, добавил, что в настоящее время рынок недвижимости в стране остается по-прежнему слабым. Одновременно с этим темпы инфляции далеки от целевого показателя в 2%, а ситуация на трудовом рынке остается сложной.

Экономика США существенно замедлилась в прошлом году, и последние показатели указывают на то, что ее рост происходит скромными темпами.

Джером Пауэлл, глава ФРС США

Председатель ФРС США заявил об улучшении ситуации в банковском секторе страны.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television
 

Теги: джером пауэлл, рынок труда, фрс, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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