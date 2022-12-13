Председатель ФРС США заявил об улучшении ситуации в банковском секторе страны

Джером Пауэлл рассказал об устойчивости системы в США.

Американская экономическая система может столкнуться с негативным влиянием ужесточения условий кредитования, несмотря на улучшения в национальном банковском секторе. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал глава ФРС США (Федеральной резервной системы) Джером Пауэлл. Эксперт выступил по результатам проведенного майского заседания руководства государственного регулятора, который выполняет функции Центробанка. Аналитик допустил, что негативные последствия для экономики будут связаны с ужесточением условий для кредитования населения и предприятий. Однако за обстановкой продолжается наблюдение. Глава ФРС подчеркнул, что власти намерены извлечь правильные уроки из кризисной ситуации.

Перед тем как начать сегодняшнее обсуждение, позвольте мне кратко прокомментировать недавние изменения в банковском секторе. Условия в этом секторе существенно улучшились с начала марта, банковская система США надежная и устойчивая. Джером Пауэлл, глава ФРС

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Фото и видео: YouTube / Federal Reserve