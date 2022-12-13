ФРС США в десятый раз подряд повысила процентную ставку

Джером Пауэлл рассказал о кредитно-денежной политике США.

Американская федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка страны, по результатам своего майского заседания руководителей повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов. В настоящее время показатель установлен на уровне 5,25%. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Вашингтон сделал глава ФРС Джером Пауэлл.

Комитет по операциям на открытом рынке стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%. пресс-служба ФРС

Джером Пауэлл считает, что ужесточение условий кредитования домашних хозяйств и предприятий в США станет давить на экономическую активность внутри страны, а также трудовой наем сотрудников и инфляцию. В настоящее время ФРС находит степень угрозы "неопределенной", но банковский сектор, по словам главы регулятора, по-прежнему сохраняет устойчивость.

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Фото и видео: YouTube / Federal Reserve