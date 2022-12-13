Глав ФРС США поделился с пранкерами неожиданной правдой о России

Джером Пауэлл признался в том, что санкции США не сказались на России.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили американскому председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу от лица украинского президента Владимира Зеленского. Ролик с общением блогеров с иностранным чиновником опубликован в социальных сетях. По мнению аналитика, Белый дом безуспешно ввел свои санкции в отношении Москвы практически во всех экономических сферах.

Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального Банка России, она вполне дееспособна (...) Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Председатель ФРС признал, что сам Вашингтон столкнулись с проблемой высокой инфляции, а также ростом затрат на продукты питания и энергетические носители. дером Пауэлл пояснил, что это негативно сказалось на цепочках поставок и в целом на перестраивание миропорядка.

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией.

Фото и видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)