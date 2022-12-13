В ФРГ заявили, что ситуация с реэкспортом германских танков прояснится в Рамштайне

Борис Писториус рассказал о том, что вопрос будет подниматься на уровне министров НАТО.

Глава министерства по обороне Германии Борис Писториус предположил, что вопрос о реэкспорте немецких танков "Леопард" из других западных стран на Украину решится в пятницу 20 января на встрече рабочей группы по оказанию военной помощи Киеву, которая пройдет на территории американской базы, расположенной в "Рамштайне" (ФРГ). Соответствующей информацией чиновнмик поделился в эфире местного телеканала ARD. Таким образом специалист ответил на вопрос ведущей о том, даст ли Берлин разрешение на отправку своей техники третьим государствам.

Это станет понятно в ближайшие часы или завтра. Я уверен, что в ближайшие дни будет принято какое-то решение. Каким оно будет, я не могу вам сегодня сказать. Борис Писториус, глава Минобороны Германии

Напомним, чтосегодня запланирована очередная встреча министров обороны стран коллективного Запада, на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь украинским властям, в том числе и вопрос передачи танков Leopard для ВСУ. Германию на встрече будет представлять Писториус.

Министр обороны ФРГ предостерег Польшу от поставок танков Киеву.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten