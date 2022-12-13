Министр обороны ФРГ предостерег Польшу от поставок танков Киеву

Борис Писториус не получал запросов по экспорту "Леопардов" киевскому режиму.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус предостерег польских коллег от поставок танков немецкого производства Киеву в качестве военной помощи. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ZDF. Он пояснил, что на текущий момент Германия не получала никаких запросов от европейских союзников по снятию экспортных ограничений для поставки Leopard Вооруженным силам Украины. Он добавил, что если Варшава сделает это без разрешения Берлина, то такой шаг страна сочтет не очень дружественным по отношению к Североатлантическому альянсу.

По моим сведениям, на сегодняшний день запросов не поступало… Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения, тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten