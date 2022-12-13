Петр Быстрон объяснил, почему нельзя передавать танки Украине.

Депутаты Бундестага отложили голосование о передаче Украине танков Leopard 1 и Leopard 2. Депутаты отправили инициативу в местный Комитет по иностранным делам для обсуждения вопроса. На заседании депутат Петр Быстрон раскритиковал внешнеполитический курс правительства. Он призвал политиков подчиняться не НАТО или Вашингтону, а непосредственно населению своего государства.

Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами (нацистские преступники во времена ВОВ, их деятельность на территории РФ запрещена), и каков результат? Петр Быстрон, депутат Германии

Уточняется, что 43% опрошенных жителей страны выступили против военной помощи Украине. Напомним, что в последние недели в СМИ и европейских политических кругах велись обсуждения по поводу возможности передачи киевскому режиму танков немецкого производства Leopard. Сегодня на сайте Бундестага в ФРГ было опубликовано предложение блока правоцентристских партий ХДС/ХСС о том, что Германия должна поставить танки Вооруженным силам Украины, а также дать разрешение третьим странам на экспорт этой техники в страну конфликтом.

Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт