Борис Писториус рассказал о том, что Берлин не готов отправить Киеву боевую авиацию.

Германия не располагает военной техникой и возможностями для активного участия в международной коалиции, целью которой являются поставки истребителей для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с британским министром по обороне Беном Уоллесом сделал немецкий глава оборонного ведомства Борис Писториус.

Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолетов. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что в ходе саммита Совета Европы в Рейкьявике Великобритания заявила о том, что работает с Нидерландами над созданием международной коалиции для того, чтобы дать киевскому режиму возможность получить боевую авиацию американского производства. Речь идет о бортах F-16. Ранее Берлин, Вашингтон и Лондон до недавнего времени отказывались поставлять собственные истребители ВСУ.

Глава Минобороны ФРГ назвал нормальным проведение операций ВСУ на территории России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ