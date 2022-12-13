Глава Минобороны ФРГ назвал нормальным проведение операций ВСУ на территории России

Борис Писториус рассказал о том, где проходят "красные линии" в военных поставках ВСУ.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус заявил в эфире местного телеканала ZDF, что считает "абсолютно нормальным" проведение Вооруженными силами Украины операций на территории России в том случае, если эти миссии организованы в целях отрезать пути снабжения российских войск. Вторым условием чиновник назвал то, что от действий ВСУ не должно пострадать мирное население. Говоря о "красных линиях" по поставкам западного оружия киевского режима, министр отметил, что следует учитывать методы ведения сражений регионе. В том случае, если украинские войска потребуют от международных союзников запрещенные виды бомб, то в этом запросе страны требуется отказать.

Абсолютно нормально, что в подобных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

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Фото и видео: YouTube / ZDF