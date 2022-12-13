Борис Писториус рассказал о вопросе обеспечения безопасности Приблатики.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус заявил о том, что вопрос о месте постоянной дислокации боевых частей бундесвера (Вооруженных сил Германии) в Литве окончательно должны решать руководители НАТО. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой. Он пояснил, что вопрос не столько заключается в том, что именно планирует Берлин.

Литовская сторона уже начала необходимые процессы создания инфраструктуры. Напоследок ставим еще один вопрос: что по этому поводу говорит НАТО? Что необходимо с военной стороны? Должны ли мы иметь постоянно дислоцированную бригаду в Прибалтике? Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix