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В Германии заявили, что вопрос о дислокации частей бундесвера в Литве должны решать в НАТО

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Борис Писториус рассказал о вопросе обеспечения безопасности Приблатики.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус заявил о том, что вопрос о месте постоянной дислокации боевых частей бундесвера (Вооруженных сил Германии) в Литве окончательно должны решать руководители НАТО.  Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой. Он пояснил, что вопрос не столько заключается в том, что именно планирует Берлин.

Литовская сторона уже начала необходимые процессы создания инфраструктуры. Напоследок ставим еще один вопрос: что по этому поводу говорит НАТО? Что необходимо с военной стороны? Должны ли мы иметь постоянно дислоцированную бригаду в Прибалтике?

Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: борис писториус, бундесвер, германия, литва, миноборонф, нато, прибалтика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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