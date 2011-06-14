В ФРГ выступили за автоматическое возобновление воинской повинности

Томас Рёвекамп сообщил о дефиците добровольцев в Германии.

Глава немецкого комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп из партии ХДС выступил за введение автоматического механизма возобновления воинской повинности на территории Германии в том случае, если добровольцев Берлину будет не хватать. Такие слова местного политика привели журналисты из издания Rheinische Post. Авторы статьи указали своей аудитории, что, по словам депутата из ФРГ, нынешний законопроект о новой военной службе все еще не отвечает актуальным задачам в сфере политики безопасности. На данный момент стране не хватает в общей сложности более 80 тысяч профессиональных и контрактных бойцов, а также 140 тысяч резервистов для обеспечения обороноспособности и выполнения обязательств перед НАТО.

Я серьёзно сомневаюсь, что этого можно достичь исключительно за счёт добровольной службы... Как только мы поймём, что добровольной службы недостаточно, мы должны быть в состоянии быстро возобновить призыв для поддержания мираю Томас Рёвекамп, немецкий чиновник

Немецкий парламентарий считает необходимым безотлагательно установить обязательные ежегодные целевые показатели роста армии Германии. Он уверен в необходимости обязательного призыва на службу, если целевые показатели не будут достигнуты.

Глава МИД Германии оценил переговоры в США по Украине.

Фото: pxhere.com