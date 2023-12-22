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В ФБР заявили о новом уровне террористической угрозы в США

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Кристофер Рэй оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Уровень террористической угрозы на территории США после эскалации регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем перешел на совершенно иной уровень, поэтому Вашингтону требуется проявлять гораздо большую бдительность. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях  в профильном комитете Сената США по вопросам разведки сделал глава ФБР Кристофер Рэй. Таким образом эксперт ответил на вопрос законодателем об уровне рисков осуществления терактов в стране.

С 7 октября эта угроза вышла на совершенно иной уровень. Думаю, настало время для гораздо большей бдительности.

Кристофер Рэй, директор ФБР

Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, организованной в рамках объявленной военным крылом палестинского радикального движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: ближний восток, кристофер рэй, фбр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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