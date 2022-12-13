Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

Кристофер Рэй полагает, что Пекин мешает изучению причин возникновения пандемии ковида.

Директор американского ФБР (Федерального разведывательного управления) назвал причиной возникновения в обществе COVID-19 утечку из одной из китайских лабораторий, которая располагается на территории Уханя. Соответствующее заявление Кристофер Рэй сделал в эфире телеканала FOX News. Эксперт заметил, что его ведомство считает наиболее вероятной версией о происхождении коронавирусной инфекции именно эту. Гость программы утверждает, что правительство КНР активно пытается помешать работе специальной группы по установлению причин пандемии COVID-19.

ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане. Кристофер Рэй, глава ФБР США

Как утверждает Рэй, китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

Байден заявил, что ФБР не предупредило его о намерении обыскать поместье Трампа.

Фото и видео: YouTube / Sky News Australia