В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Алексея Навального. Об этом в интервью для телеканала "Дождь" рассказала Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. По словам спикера, у нее нет данных от лабораторий о возможных следах отравляющего вещества на личных вещах оппозиционного политика.
Больше ни на чем улик не нашли
Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК
Ярмыш заявила о том, что вместе с Алексеем навальным на самолете в немецкую клинику "Шарите" направилось множество личных вещей политика, которые ранее находились в его гостиничном номере в Томске. Ранее соратница пострадавшего Мария Певчих заявила СМИ, что именно ей удалось вывезти бутылку со следами яда в ФРГ. Женщина забрала предмет сразу после появления первых сообщений об экстренной посадке самолета в Омске.
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске.
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