Кира Ярмыш рассказала, что следов яда на личных вещах оппозиционера медики не выявили.

В ФБК заявили об отсутствии данных о яде на личных вещах Алексея Навального. Об этом в интервью для телеканала "Дождь" рассказала Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. По словам спикера, у нее нет данных от лабораторий о возможных следах отравляющего вещества на личных вещах оппозиционного политика.

Больше ни на чем улик не нашли Кира Ярмыш, пресс-секретарь ФБК

Ярмыш заявила о том, что вместе с Алексеем навальным на самолете в немецкую клинику "Шарите" направилось множество личных вещей политика, которые ранее находились в его гостиничном номере в Томске. Ранее соратница пострадавшего Мария Певчих заявила СМИ, что именно ей удалось вывезти бутылку со следами яда в ФРГ. Женщина забрала предмет сразу после появления первых сообщений об экстренной посадке самолета в Омске.

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске.